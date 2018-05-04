Поездка Президента Ильхама Алиева в Хачмазский и Хызинский районы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

4 мая 2018 14:07

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Хызынский район в пятницу принял участие в открытии капитально реконструированной дороги, берущей начало с 34-го километра дороги Гилязи-Хызы, до села Фындыган.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях капитально реконструированной дороги.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии по случаю завершения проекта "Реконструкция систем водоснабжения и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сначала глава государства встретился с представителями общественности района.

Затем председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте.

Затем Президент Ильхам Алиев нажал на кнопку в знак начала подачи питьевой воды в город Хызы и поселок Алтыагадж.

В заключение было сделано фото на память.

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4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Хызинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вначале посетил памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева в центре города Хызы, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проведенной в парке работе, а также об осуществленных в районе мерах по благоустройству и созиданию.

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11:39

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 24-километровой части автомобильной дороги Хачмаз-Худат после реконструкции и восстановления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем было сделано фото на память.

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4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления Открытого акционерного общества "Азерсу".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз".

Затем Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз.

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4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Хачмазского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правления Открытого акционерного общества "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства о предприятии.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом предприятия.

В заключение было сделано фото на память.

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4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Хачмазский район открыл автомобильную дорогу Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Сайад-Мамедханлы после реконструкции и восстановления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем было сделано фото на память.

Новость обновляется

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл в Хачмазский район.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства сначала посетил возведенный в центре города Хачмаз памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев проинформировал главу государства об осуществляемых в районе проектах и предстоящих задачах.

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