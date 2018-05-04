Поездка Президента Ильхама Алиева в Хачмазский и Хызинский районы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Хызынский район в пятницу принял участие в открытии капитально реконструированной дороги, берущей начало с 34-го километра дороги Гилязи-Хызы, до села Фындыган.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях капитально реконструированной дороги.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии по случаю завершения проекта "Реконструкция систем водоснабжения и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сначала глава государства встретился с представителями общественности района.
Затем председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте.
Затем Президент Ильхам Алиев нажал на кнопку в знак начала подачи питьевой воды в город Хызы и поселок Алтыагадж.
В заключение было сделано фото на память.
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4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Хызинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вначале посетил памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева в центре города Хызы, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проведенной в парке работе, а также об осуществленных в районе мерах по благоустройству и созиданию.
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11:39
4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 24-километровой части автомобильной дороги Хачмаз-Худат после реконструкции и восстановления.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
Затем было сделано фото на память.
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4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления Открытого акционерного общества "Азерсу".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз".
Затем Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз.
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