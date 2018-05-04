Поездка Президента Ильхама Алиева в Хачмазский и Хызинский районы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Хызынский район в пятницу принял участие в открытии капитально реконструированной дороги, берущей начало с 34-го километра дороги Гилязи-Хызы, до села Фындыган.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях капитально реконструированной дороги.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.