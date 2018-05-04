МИД России сделал важное заявление по нагорно-карабахскому конфликту

4 мая 2018 15:27

Россия и впредь будет содействовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

"Со своей стороны я хотела бы ещё сказать, что, безусловно, по этой проблематике мы занимаем очень последовательную линию и, в общем, от неё не отступаем, поэтому мы и впредь будем оказывать содействие сторонам. Но нужно дождаться стабилизации политической ситуации в Армении. Армения сейчас переживает непростые политические времена, я думаю, что нужно дождаться, когда ситуация в политической сфере всё-таки стабилизируется окончательно, когда народ, политические силы, политические движения, мы очень надеемся в правовом конституционном поле, определяться с составом руководящих органов", - сказала Захарова.

И после этого, полагает пресс-секретарь МИД, что будут все возможности для решения внешнеполитических проблем, в том числе, и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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