Баку в очередной раз стал площадкой для переговоров трехстороннего формата

Сегодняшняя встреча официальных лиц Азербайджана, Турции и Украины в Баку в очередной раз подтвердила значимость нашей страны как традиционной площадки для проведения важных политических переговоров международного значения.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде.

Напомним, что 4 мая в Баку впервые состоялись трехсторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины. Сообщается, что стороны были представлены на уровне замминистров -Халафа Халафова (Азербайджан), Умита Ярдыма (Турция) и Василия Бондаря (Украина).

По оценкам азербайджанского парламентария, это событие важного значения, поскольку нацелено на усиление стратегического партнерства в регионе.

"Все три страны серьезно заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах, сохранении перспективных и взаимовыгодных связей. И в этом случае Азербайджан, на территории которого проходят переговоры, фактически воспринимают в качестве связующего звена в многосторонних форматах. Это закономерно, так как наша страна завоевала высокий авторитет благодаря дальновидной государственной политике, внешнеполитическому курсу, который выдвинул Азербайджан в лидеры региона", - сказал парламентарий.

Далее депутат отметил, что Азербайджан находится на стадии постоянного экономического развития, и этот факт является привлекательным не только для этих трех стран, но и глобальных игроков в лице Европы, России, США и прочее.

"Создание нового трехстороннего формата Турция-Азербайджан-Украина может стать выгодным шагом для всех этих стран, а также позитивно отразиться на региональной ситуации. Полагаю, что эта встреча представляет важность для развития торгово-экономического сотрудничества и укрепления политического диалога между тремя странами.

Турция и Украина могли бы выстроить вместе с Азербайджаном выгодный трехсторонний формат сотрудничества во многих сферах экономики, особенно в направлении экспорта энергоресурсов на перспективные рынки ЕС. Учитывая давние дружественные отношения между тремя странами, сегодня есть все предпосылки для выстраивания прочного трехстороннего формата сотрудничества по целому ряду направлений. Думаю, это выгодный формат взаимодействия для всех трех региональных игроков", - сказал парламентарий.

Матанат Насибова