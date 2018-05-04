Минэкологии о лесах на оккупированных территориях Азербайджана
На территориях оккупированного Нагорного Карабаха два природных заповедника - Басутчай и Гарагёль.
Об этом в пятницу сказал директор департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Сохраб Аббасов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Территории этих заповедников - 109 и 300 гектаров соответственно", - сказал он.
Директор департамента сказал, что, кроме того, в Нагорном Карабахе 260 тысяч гектаров лесов, на некоторых оккупированных территориях Газахского, Геранбойского и Физулинского районов - четыре тысячи гектаров лесных участков.
"Эти леса уничтожены армянами, за счет чего и развивается мебельное производство в Армении. Что касается территории Армении, то там нет деревьев, пригодных для производства мебели", - сказал Аббасов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!