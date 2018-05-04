Парламент Азербайджана проведет специальное заседание в связи с 95-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева

В связи с 95-й годовщиной со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая состоится специальное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что сегодня состоялось очередное пленарное заседание парламента.

На заседании обсуждалось внесение изменений в законы "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджана", "О статусе депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана", "О Конституционном суде", "О судах и судьях", "О земельной реформе" и другие законы.

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