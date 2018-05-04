Проблему Карабаха необходимо решать по законам международного права - МНЕНИЕ

4 мая 2018 21:52

Россия заняла твердую позицию в вопросе карабахского урегулирования, и заявление, сделанное накануне пресс-секретарем министерства иностранных дел России Марией Захаровой, в очередной раз это подтверждает.

Об этом сказал в беседе с Day.Az независимый политолог Илья Тропинин.

МИД России сделал важное заявление по нагорно-карабахскому конфликту

По его словам, Россия и впредь будет содействовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, так как выступает за мирное решение многолетней проблемы.

"Азербайджан проводит последовательную и грамотную политику в регионе и неоднократно призывал Армению к проведению прозрачных, субстантивных переговоров, и я думаю, что если бы неупертая политика прежнего руководства Армении, стороны могли бы прийти к логичному консенсусу. Полагаю, он заключается в поэтапном решении конфликта, в соответствии с законами международного права, с условием освобождения оккупированных азербайджанских территорий. Неразрешенность карабахской проблемы действительно представляет серьезную угрозу для всего региона, поэтому международные посредники должны приложить максимум усилий для урегулирования конфликта. Однако учитывая политические потрясения внутри Армении, стороны могут вернуться к этому вопросу только после стабилизации внутренней обстановки в Армении. Поэтому, как мне кажется, высказывания представителя российского МИДа в таком же русле, вполне логичны и обоснованы", - сказал Илья Тропинин.

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Далее политолог отметил, что между Азербайджаном и Россией сложились давние дружественные отношения, которые с каждым годом крепнут и углубляются.

"Обе страны намерены поддерживать политику мирного добрососедства, что собственно в интересах двух региональных государств. В условиях геополитической нестабильности это самое важное условие для поддержания стратегического диалога и союзнических связей", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова

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