Президент Ильхам Алиев: До конца следующего года в действие будут введены 30 ковровых фабрик, будут созданы тысячи рабочих мест

До конца следующего года в действие будут введены 30 ковровых фабрик, будут созданы тысячи рабочих мест.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу на встрече с коллективом Хачмазского филиала ОАО "Азерхалча", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства отметил, что сегодня в Хачмазском районе очень знаменательный день - открывается ковровая фабрика.

"Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Это прекрасное событие. За последние два года открывается уже четвертая ковровая фабрика, и этот процесс будет продолжен. Мы должны сохранить, сохраняем искусство ковроткачества, и открытие таких фабрик показывает общее развитие нашей страны. Здесь создано свыше 100 новых рабочих мест, в будущем будет создано 150 мест, для этого есть все условия. Очень рад, что создаются рабочие места для женщин", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в целом в Азербайджане проведена большая работа по созданию рабочих мест.

"Отрадно то, что к активной работе привлекаются и женщины. Ковроткачество - это такое искусство, которое сохраняют женщины. Два года назад моим распоряжением было создано Акционерное общество "Азерхалча" и поставлена задача, чтобы эта организация сохраняла, развивала искусство ковроткачества, и в различных регионах нашей страны открылись 30 ковровых фабрик", - добавил глава государства.

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