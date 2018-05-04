Президент Ильхам Алиев выделил дополнительные средства на благоустройство Хачмаза

4 мая 2018 18:32

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по благоустройству и строительству в городе Хачмаз. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для продолжения мероприятий по благоустройству и строительству в городе Хачмаз, в том числе для проведения на 12 улицах работ по капитальной реконструкции, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Хачмазского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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