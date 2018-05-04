Виктор Ющенко: Бакинский форум дал многим странам возможность установить контакты для решения актуальных проблем

Глобальный Бакинский форум дал возможность многим странам со всего мира установить контакты для решения актуальных проблем.

Об этом в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам шестого Глобального Бакинского форума, сказал экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В сегодняшнем мире, полном конфликтов и противоречий, действовать поодиночке очень сложно, и в таких условиях необходимо устанавливать контакты. Бакинский форум дал нам такую возможность, и я хочу поблагодарить организаторов в лице правительства Азербайджана и Международного центра Низами Гянджеви за предоставленную возможность", - сказал Ющенко.

Он также отметил, что с каждым годом форум организуется на все более высоком уровне, о чем свидетельствует увеличивающееся количество политиков и дипломатов, участвующих в форуме.

Напомним, что 15-17 марта в Баку проходил VI Глобальный Бакинский форум на тему "Устранение различий для создания инклюзивных обществ".

В этом престижном мероприятии приняли участие около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.