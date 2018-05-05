Пашинян может встретиться с Путиным через неделю?

Не исключено, что нынешний кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин могут встретиться уже 14 мая. В этот день в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

С учетом большой вероятности избрания Пашиняна премьер-министром (выборы состоятся в парламенте уже 8 мая), не исключено, что лидеры двух стран первую свою встречу проведут на полях заседания в Сочи.

"Если считать избрание Пашиняна свершившимся фактом, то да, мы не исключаем возможности его встречи с российским президентом 14 мая", - сказал пресс-секретарь Пашиняна Тигран Авинян, отвечая на соответствующий вопрос Sputnik Армения.

Напомним, ранее оппозиция выдвинула на пост главы правительства кандидатуру лидера протестного движения Никола Пашиняна. 1 мая фракция правящей Республиканской партии, воспользовавшись большинством, отклонила кандидатуру Пашиняна. В ответ оппозиционер призвал граждан 2 мая организовать тотальную забастовку и перекрыть все транспортные узлы и инфраструктуры в Ереване и за его пределами. Вечером 2 мая республиканцы заявили о готовности поддержать оппозиционного кандидата на повторном голосовании, которое состоится уже 8 мая.