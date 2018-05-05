Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района, Гаралар Товузского района, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Армении начинаются кадровые погромы
-
4 Май 15:27 10 644
-
4 Май 14:22 9 568
-
4 Май 14:07 8 082
-
4 Май 13:30 7 246
-
4 Май 15:34 6 426