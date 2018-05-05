Армянские женщины хотят, чтобы их дети были похожи на Пашиняна, а не на своих отцов

Армянские женщины, ожидающие пополнения в семействе, кажется, теперь знают, как назвать своих малышей. Если родится мальчик, то Никол, а если девочка - Анна.

Причина вполне объяснима: для многих в Армении наступила "эпоха Никола". Лидер оппозиции Никол Пашинян обрел широкую популярность в армянском обществе. Его супругу и соратницу зовут Анной, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

В социальных сетях можно найти множество обсуждений на тему, как назвать детей. Вот простой пример: пользователь Серине Погосян в одной из групп Facebook просит помочь ей определиться с именем для сына. Будущая мама не знает, какое имя больше подойдет ее ребенку - Маркос и Микаел.

"Никол" - таков был каждый четвертый ответ к ее посту. Многие пользователи настаивали именно на этом имени. Одна женщина даже написала: "Несомненно, Никол! В честь кого назовешь, на того и будет похож, когда вырастет".

Кстати, одно из туристических агентств страны готово организовать бесплатные туры по Армении для всех, кого зовут Никол и Анна.