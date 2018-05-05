В Армении насмехаются над соратником Пашиняна

Депутат парламентской фракции армянского парламента от блока "Елк" Эдмон Марукян - из тех сторонников Никола Пашиняна, который изначально больше критиковал деятельность Пашиняна, чем какой-либо саргсяновский республиканец.

Когда Никол Пашинян начал свое движение, Эдмон Марукян не только не примкнул к нему, но и сделал несколько публичных заявлений, заявив, что Пашинян допускает большую ошибку, движение обречено на провал, а его партия "Светлая Армения" не поддержит его. Больше всего армянским политологам запомнилась статья Эдмона Манукяна о третьем пути, в которой он якобы дает уроки неопытному Николе Пашиняну.

Но Никол пошел и победил. И теперь Марукян многое отдал бы, чтобы забыть прошедшие дни и стереть все с памяти людей. Сегодня уже для него не существует не только третьего, но даже второго пути. Есть только один, и это тот путь, который выбрал Никол.

Вчера на вопрос журналистов о том, сгладились ли разногласия в "Елк", он отвечает, что разногласий в "Елк" нет. "Были некоторые принципиальные вопросы, обсуждения, теперь каких-либо разногласий нет. Новые реалии, новая ситуация, совершилась бархатная революция, которая должна, наконец, констатировать свои результаты, и все мы должны встать и содействовать капитализации и материализации этой революции во имя перемен в стране", - говорит он.

Сейчас в социальных сетях смеются над его словами "мы встали". То есть, он тоже встал, потом содействовал, затем материализовал и в готовом виде положил перед Пашиняном. Как после этого Эдмону Марукяну не быть среди вкушающих плоды этой победы?

Садиг Ахмедов