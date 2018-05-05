Странная революция в Армении: что будет, когда исчезнет "харизма" Пашиняна?

Политический кризис в Армении продолжает занимать умы, если не во всем мире, то, по крайней мере, на просторах бывшего СССР. Оценки и прогнозы весьма разнятся, и это вполне объяснимо, с учетом живой динамики и частой смены персонажей и антуража. Позиции сторон и в целом процессы в стране меняются и развиваются практически ежедневно.

Собственно, даже при самом поверхностном рассмотрении возникает масса вопросов, по поводу явной несхожести армянской революции с чередой государственных переворотов во многих странах мира за последние три десятилетия. К примеру, невероятное миролюбие, причем по обе стороны "баррикад", согласитесь, ломает стереотипы, порожденные сравнительно недавними событиями во многих странах СНГ и арабского мира. Почему протесты на в Ереване не вылились в "майдан"? Почему власть, обычно склонная к насилию, так легко, без сопротивления, уступила давлению толпы?

Соответствующий список, конечно, этим не ограничивается вовсе. Революция будет обсуждаться и изучаться не дни или месяцы, но как минимум годы и десятилетия. Однако, невероятный "пацифизм" сторон конфликта - совершенно очевидная "фишка" событий последних событий. В самой Армении, к примеру, в ходу незамысловатая и малоубедительная байка по поводу отсутствия агрессивности, как неотъемлемой и уникальной черты армянского народа. Говорят, также, что власти не пошли на обострение ситуации во имя стабильности и национальной безопасности. Собственно, оба эти объяснения не выдерживают никакой критики, так как даже самый исключительно миролюбивый народ бывает склонен к насилию в соответствующей обстановке и наличии так называемых "триггеров" - событий или действий, вызывающих предсказуемую реакцию.

Крайне неправдоподобно звучит утверждение по поводу воистину сказочно высокой политической ответственности руководства страны, печально известного своей неуемной жаждой власти, страстью к наживе и неразборчивостью в средствах, которое якобы во имя стабильности и национальной безопасности предпочло "сдать" Сержа Саргсяна, дабы народные протесты не переродились в губительную смуту.

Тем не менее, факт остается фактом: в этот раз в Ереване не сгорел ни один автомобиль, не пострадали ни полицейские, ни протестующие, а витрины и окна на площади остались целехоньки. Саргсян же, без каких либо очевидных угроз для страны и государства, безусловно, с одобрения своей Республиканской партии, спасовал, что называется, поразительно легко. Карабахский палач и террорист, как и все его однопартийцы, гандизмом, конечно, же не страдал. Ожидал ли, что народ позовет его "на бис"? Навряд ли. Лютая ненависть рядовых граждан к правителю-узурпатору не является секретом ни для кого. Общество сдерживал лишь страх перед штыками военных и других силовиков, на которых, собственно, и зиждется эта власть. Иначе, карабахский клан был бы сметен уже через пару лет после захвата власти в Армении.

Что же происходит? Молодой (сравнительно) политик выводит на улицы десятки тысяч людей с призывом смещения действующего премьер-министра и буквально через десять дней, запятнанный и кровью, и коррупцией, последний добровольно подает в отставку. Примечательно, что массы не требуют ухода олигархов и прочих магнатов, возвращения награбленного и фактических реформ вместо бумажных, в результате которых экономика может быть выведена из "тени", бизнесмены получат свои попранные права, а страна - шанс выйти из порочного круга коррупции и недобросовестного управления. Если это действительно революция, то очень странная. Ведь Серж Саргсян вовсе не один, кто грабил страну, обирал всех и вся и довел народ до нынешнего нищенского состояния. Страну и народ обирает кучка негодяев, под покровительством власти, и если Никол Пашинян все же добьется своего избрания главой правительства, в корне изменить пресловутую систему ему никто не позволит. Он попросту покинет юдоль земную, если осмелится пойти против нее. Поэтому, в соответствии с критериями жанра, "убивший Дракона, сам станет Драконом".

Не этими ли соображениями вызвано атипичное смирение одиозного клана и не более свойственная Саргсяну смиренная покорность судьбе. Однако, если поразмыслить, РПА в таком случае теряет очень мало. Уступив требованию масс, партия власти избавляется от угрозы полного разрушения уродливой системы, обеспечивающей их фантастические доходы с попутным обнищанием и унижением населения. По крайней мере в ближайшей перспективе РПА, обладающая большинством в парламенте, способна эффективно претворять свои планы в жизнь и влиять на принятие важных государственных решений. Такой итог протестного движения ей выгоден еще и тем, что накал страстей угас за малые, как говорится, деньги. Народу кажется, что он добился своего, и вновь поднять его против властей уже окажется не так легко. Более того, избавившись от "токсичного" лидера-сатрапа, партия тем самым формально очищается от скверны, и может продолжать свою клептократическую деятельность, прикрываясь незапятнанной, пока еще, личностью народного любимца Пашиняна, который ни во внутренней, ни во внешней политике опыта не имеет вовсе и в экономике, наверное, тоже не знаток.

Видимо, стремительное движение Никола Пашиняна во власть не пугает и Москву. Ничем иным поразительную индифферентность Кремля объяснить невозможно. При всей своей убогости Армения для них достаточно надежный заслон на пути экспансии НАТО и ЕС, противодействие которой сегодня является одним из важнейших приоритетов руководства РФ. В свою очередь и сам оппозиционный лидер, известный своими прозападными взглядами, не раз публично заверял, что ведомые им массы против России и русских не выступают.

Конечно, с уходом Саргсяна, проблемы Армении никуда не денутся. Когда через год или два харизма Пашиняна значительно померкнет и в фаворе вновь станут "ветераны" политики и экономики, то есть главари и функционеры РПА - "гаранты" стабильности и целостности Армении как государства. Подобные сценарии не раз наблюдались на просторах бывшего СССР, и вряд ли Армения, вопреки традиционным претензиям на уникальность, сможет стать приятным исключением.

Р.Рахибоглу