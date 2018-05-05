"Революция" продолжается - студенты Пашиняна требуют отметок без экзаменов и грозят вузам митингами

Толпа - это толпа. Как бы она ни была нужна для решения каких-то политических задач, всегда нужно иметь в виду, что толпа остается толпой и в ней идут процессы, которые в любой момент могут выйти из-под контроля.

Романтик Пашинян хоть и водит за собой массы уже два десятка лет, но в психологии толпы так и не разобрался.

Как пишет газета Жоховурд, согласно ее источникам, в эти дни некоторые студенты вузов, которые из-за акций протеста не явились на экзамены, пытаются избежать их сдачи. Они требуют от преподавателей поставить оценки без сдачи экзаменов. В случае же отказа они "угрожают" сорвать уроки, перекрывать дороги и так далее.

"И все это происходит, несмотря на призывы лидера движения Никола Пашиняна посещать занятия. Пашиняну, по-видимому, необходимо выступить с еще одним заявлением в адрес студентов, чтобы они учились и надлежащим образом выполняли свои обязанности", - возмущается газета.

То ли еще будет.

Султан Керим