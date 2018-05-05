Министр: Резолюции ООН и ОИС должны стать главным мессиджем для мусульманских стран, желающих развивать отношения с Арменией - ФОТО

Резолюции ООН и ее Совета Безопасности, а также Организации исламского сотрудничества (ОИС), открыто признающие Армению в качестве оккупанта, должны стать главным посланием для мусульманских стран, желающих развивать с ней отношения. Об этом в субботу в ходе выступления на 45-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Мамедъяров отметил, что подтвержденным фактом является то, что в результате военной агрессии Армении оккупированы 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, а также то, что около одного миллиона азербайджанцев стали в результате этого беженцами и вынужденными переселенцами. На оккупированных территориях Азербайджана разрушены и осквернены многочисленные исторические, культурные и религиозные памятники.

Глава МИД Азербайджана выразил благодарность странам-членам ОИС за сильную и справедливую позицию в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отраженную в резолюциях министров стран-членов ОИС.

Мамедъяров также отметил, что Азербайджан очень обеспокоен войнами и вооруженными конфликтами в ряде регионов, которые становятся причиной политической нестабильности, широкомасштабных депортаций и крупных гуманитарных кризисов.

Министр рассказал, что 20-21 июня 2017 года в Азербайджане была проведена международная конференция по вопросу Иерусалима, организованная совместно с Комитетом ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа и ОИС. По ее итогам было принято коммюнике, где осуждались закрытие мечети Аль-Акса и ограничения, наложенные на поклонение в этой мечети.

Также Мамедъяров отметил, что с 3 по 6 апреля 2018 года в рамках Движения неприсоединения Азербайджан принимал у себя 18-ю министерскую промежуточную конференцию "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития" и добавил, что рамках этого мероприятия также состоялось заседание Комитета министров Движения неприсоединения по Палестине.

Мамедъяров подчеркнул, что будущее развитие связано с образованием, здоровьем и занятостью молодого поколения. Он отметил, что с 17 по 19 апреля 2018 года в Баку состоялась четвертая сессия Конференции министров молодежи и спорта стран-членов ОИС, которая подчеркнула важность повышения роли молодежи в поддержании развития, мира и безопасности между мусульманскими общинами.

Министр рассказал, что в 2009 году Баку был объявлен столицей исламской культуры, а в 2018 году этого почетного звания удостоен еще один древний азербайджанский город - Нахчыван. Он добавил, что 20 июня 2018 года в городе Нахчыван с участием министров культуры стран-членов ОИС пройдет церемония открытия мероприятия "Нахчыван - столица исламской культуры - 2018".

В завершение Эльмар Мамедъяров поблагодарил ОИС за тесное сотрудничество в проведении презентации 21 декабря 2017 года в штаб-квартире ОИС по кандидатуре Баку на принятие Expo-2025 и пожелал всей мусульманской общине устойчивого развития, крепкой солидарности, мира и стабильности.