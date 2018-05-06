В ОИС приняли резолюцию относительно разрушения Арменией культурного и религиозного наследия Азербайджана

В Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли резолюцию относительно агрессии Армении против Азербайджана и разрушении религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях. Об этом в воскресенье сообщили в МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Резолюция была принята в рамках 45-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС в Дакке (Бангладеш).

Азербайджан на мероприятии был представлен министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. В своем выступлении на сессии глава МИД довел до сведения присутствующих позицию Азербайджана касательно ряда фундаментальных вопросов.

В 18-ом пункте принятой Даккинской декларации затрагивается необходимость разрешения конфликтов и кризисов в странах-членах ОИС на основе норм международного права, закрепленных в уставах ООН И ОИС, а также необходимость устранения их негативных и деструктивных воздействий.

В резолюции под названием "Агрессия Республики Армения против Азербайжданской Республики" требуется выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и выражается обеспокоенность тем, что Армения до сих пор не выполняет требования, отраженные в резолюциях.

Также все страны призываются к недопущению снабжения вооружением, боеприпасами Армении, в том числе использованию территории стран для перевозки данного вооружения.

В резолюции осуждается разрушение археологических, культурных и религиозных памятников на оккупированных азербайджанских территориях, а также акты вандализма.

Отмечается, что организация призывает к скорейшему разрешению конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и в рамках признанных на международном уровне границ.

В резолюции под названием "Солидарность с жертвами геноцида в Ходжалы 1992 года" решительно осуждаются массовые зверства, учиненные против азербайджанского гражданского населения и военных лиц. Также страны призываются приложить необходимые усилия для признания данных зверств и престпулений против человечества как на местном, так и на международном уровне.