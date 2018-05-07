Армения предает Россию, чтобы выслужиться перед Америкой - ПОДРОБНОСТИ

В Армении прям праздник. Мало того, что революционеры свергли Сержа Саргсяна и их лидер, Никол Пашинян, завтра вот-вот станет премьером - в страну едет высокий гость. Его встретит сам новоявленный почти-премьер, сразу после прибытия в Ереван этот высокий гость поедет на центральную площадь армянской столицы - площадь Республики - и выступит там с речью. Народ ликует и ждет с нетерпением.

И кто же этот человек, который чуть ли не с официальным визитом? Дональд Трамп? Папа Римский Франциск? Владимир Путин? Ладно, ну хоть Илон Маск?

Нет, всего лишь Серж. Правда, не Саргсян, а Танкян, но в нынешних условиях это скорее плюс. Солист известной американской группы System Of A Down, который приедет в Ереван поздравлять протестантов, известен тем, что очень активно следит за всем, что происходит в Армении, делает какие-то заявления, даже вон пару лет назад песню записал для армянских солдат после апрельских боев - им теперь в случае повторения бежать с позиций будет приятнее.

Но бог с ним, с Танкяном. Не менее удивительно, какую важность его приезду придает новый армянский истеблишмент - верхушка протестующих. Опять же, один только факт: музыканта, пусть и очень известного, встретит в аэропорту сам без-пяти-минут-глава-государства, он будет выступать не с концертом, а с речью и так далее. Гораздо интереснее в этом случае поведение и интерес Пашиняна. Судя по тому, как он собрался принимать лидера SOAD и тому, какой статус он и его команда придают визиту известного музыканта, лидер армянской оппозиции таким образом подает очевидный сигнал о том, что он будет ориентироваться именно в западном, а не российском направлении.

Пашинян неоднократно увиливал от прямого ответа на вопрос, какой он политик, пророссийский, или прозападный, вечно уводя разговор в популизм в духе "я проармянский и только проармянский политик". Тем не менее, широко известно, что до своей победы Пашинян критиковал саргсяновский режим за более чем пророссийскую ориентацию, кричал на каждом углу о том, что Армения не должна была вступать в Евразийский союз и так далее. Да, после победы Пашинян, конечно, начал говорить более умеренные вещи - к этому его обязывает новый статус, но театрализованное представление "К нам приехал, к нам приехал Серж Танкян, дорогой!" говорит совсем о другом. А именно о том, что пашиняновская Армения предаст - уже предает - Россию ради той выгоды, которую рассчитывает получить с Запада.

Азер Гасымлы