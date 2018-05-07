Армянская общественность начинает разочаровываться в "революции"

Лидеру оппозиции Николу Пашиняну "с такой командой будет трудно победить на парламентских выборах". Об этом в интервью с ТАСС заявил руководитель ереванского аналитического центра "Восканапат", политолог Грант Мелик-Шахназарян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Эйфорические настроения граждан Армении постепенно уступают место желанию увидеть положительные изменения уже сегодня и, соответственно, разочарованию", - сказал он.

По словам Мелик-Шахназаряна, с избранием Пашиняна в премьеры Армения не преодолеет политически кризис.

"По всей вероятности, надежда на стабилизацию ситуации в стране может появиться только после проведения досрочных парламентских выборов, по итогам которых можно будет судить о реальном весе политических партий страны", - отметил политолог.

Он также добавил, что "в настоящее время неясно - какая политическая партия самая сильная в Армении".

"С одной стороны, очевидно, что лидер оппозиции Пашинян смог консолидировать широкие общественные слои и добиться отстранения от власти правящей Республиканской партии, с другой - что проблемы возникают уже у самого Пашиняна. Он вынужден сотрудничать с теми партиями и политическими деятелями, авторитет которых в Армении, мягко говоря, неоднозначен", - подчеркнул Мелик-Шахназарян.