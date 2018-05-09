Резолюция ОИС – очередной показатель объективной оценки исламского мира

Резолюция относительно агрессии Армении против Азербайджана и разрушении религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях принятая Организацией исламского сотрудничества (ОИС) является результатом объективной оценки ситуации этой организацией, а также знак солидарности справедливой позиции Азербайджана.

Такое мнение высказал Day.Az турецкий эксперт Сардар Кайа.

Напомним, что резолюция была принята в рамках 45-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС в Дакке (Бангладеш).

Сообщается, что Азербайджан на мероприятии был представлен министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, который в своем выступлении на сессии глава МИД довел до сведения присутствующих позицию Азербайджана касательно ряда фундаментальных вопросов.

"Резолюция совершенно справедливо осуждает разрушение археологических, культурных и религиозных памятников на оккупированных азербайджанских территориях. Документ в очередной раз напомнил миру о последствиях агрессивной политики Армении и об актах вандализма, о которых знает международное сообщество", - сказал политолог, обратив внимание на другие важные аргументы.

Он отметил, что зверские события в Карабахе Ходжалы, учиненные армянсками сепаратистами должны получить свою правовую международную оценку, а их организаторы понести соответствующие наказания.

"О многочисленных зверствах армян знает весь мир и международное сообщество, а принятые резолюции, соответствующие требованиям международного права подтверждают справедливую позицию Азербайджана. Полагаю, что Армения которая переживает на сегодняшний день серьезный политический кризис следует серьезно задуматься над урегулированием карабахского конфликта. Для этого она должна проявить долгожданный конструктивизм, и готовность к деоккупации чужих территорий. В Ереване должны четко понимать, что Азербайджан не снимает с повестки военный способ решения карабахского конфликта, поэтому минный способ решения в первую очередь в интересах амой Армении", - сказал политолог.

Напомним, что организация призывает к скорейшему разрешению конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и в рамках признанных на международном уровне границ.

В резолюции под названием "Солидарность с жертвами геноцида в Ходжалы 1992 года" решительно осуждаются массовые зверства, учиненные против азербайджанского гражданского населения и военных лиц. Также страны призываются приложить необходимые усилия для признания данных зверств и престпулений против человечества как на местном, так и на международном уровне.

Матанат Насибова