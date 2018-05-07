Европейская "колыбель демократии" опять упала

Так называемая "колыбель демократии", которой принято считать Европу, все менее и менее оправдывает свое название.

Как сообщают армянские СМИ, на состоявшемся 4 мая в Берлине заседании некой альтернативной ООН организации под названием "The General Assembly" (Генеральная ассамблея) был затронут вопрос признания "геноцида армян".

В ходе обсуждений турецкий писатель и активист Тугрул Селманоглу совершенно справедливо отметил, что "подлинность исторических событий не может утверждаться решениями, принимаемыми на подобных заседаниях". Он также называл "геноцид армян" выдуманным событием и плодом воображения.

На это высказывание Селманоглу отреагировал председатель организации: "То есть, что вы этим хотите сказать? Вы отрицаете этот геноцид? Я хочу услышать четкий ответ". В ответ Селманоглу заявил: "Да, я отрицаю".

После этих слов турецкого писателя председатель организации попросил его покинуть зал заседаний. Уход Селманогду из зала был воспринят неоднозначно. Некоторые участники считают, что этот шаг председателя противоречит принципам демократии.

Симптоматично, что на такую несправедливость отреагировали не все, а только некоторые участники мероприятия. Столь грубое и откровенное попирание принципа свободы слова и мнения, которое истерично защищают в Европе, когда дело касается не ее саму, должно было возмутить большинство.

Правда, армянские источники не сообщают о том, чем все закончилось. Селманоглу после бурных дискуссий среди участников мероприятий был возвращен в зал.

Как бы там ни было, Европе надо позаботиться о том, чтобы никому не стало казаться, что "колыбель демократии" пуста. А подозрения на этот счет уже имеются.

Напомним, что в 2016 году Бундестаг принял резолюцию о признании "геноцида армян". Документ был принят на волне проблем между Берлином и Анкарой.

Султан Керим