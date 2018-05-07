Али Ахмедов: Сегодня Азербайджан успешно развивается на основе идей Гейдара Алиева

Заслуги Общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом столь велики, что память о нем всегда в сердцах людей.

Об этом в понедельник на мероприятии, посвященном 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал вице-премьер Азербайджана, зампредседателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Али Ахмедов сказал, что влияние деятельности Гейдара Алиева ощущается в развитии различных отраслей Азербайджана. Вице-премьер отметил, что во всех уголках Азербайджана можно наблюдать свершения Гейдара Алиева, в развитии каждой отрасли ощущается политика, определенная Общенациональным лидером.

"Сегодня Азербайджан успешно развивается на основе идей Гейдара Алиева. Избранная Общенациональным лидером политика, ценности, стратегия служат азербайджанскому народу", - отметил Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, все граждане Азербайджана выражают признательность Гейдару Алиеву.

"Молодежь выказывает глубокое уважение памяти Гейдара Алиева за проявленное к ним внимание и заботу, деятели искусства - за внимание, оказанное сфере культуры, другие поколения - за иную его деятельность", - сказал зампред партии.

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