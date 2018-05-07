Али Ахмедов: Пока Армения будет агрессором, ее проблемы никуда не денутся
У Армении, пока она не откажется от оккупационной политики, не будет будущего.
Об этом сказал в понедельник вице-премьер, председатель партии - исполнительный секретарь "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Али Ахмедов сказал, что существующее в Армении внутреннее противостояние продлится долго.
Вице-премьер подчеркнул, что противоречия, приводящие к противостоянию, напряженности и проблемам в Армении, невозможно устранить за несколько дней, месяцев и даже лет.
"Независимо от того, кто будет избран премьер-министром Армении, трудности не исчезнут. Потому что не устранена приводящая к ним и упадку страны главная проблема - оккупационная политика. Пока Армения будет агрессором, у нее останутся проблемы, создающие серьезные трудности", - сказал Ахмедов.
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