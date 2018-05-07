США вновь показали интерес в стратегическом партнерстве с Азербайджаном

7 мая 2018 22:15

Декларацию американского штата Небраска в связи с празднованием 28 мая Национальным днем Азербайджана расцениваю как наглядный показатель поддержки США независимости Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

В американском штате Небраска 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана - ФОТО

Как сообщалось ранее, накануне  губернатор американского штата Небраска Пит Рикетс подписал декларацию в связи со 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Он официально объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана и призвал жителей штата отметить этот знаменательный день.

По мнению депутата, данный факт является  логичным следствием сбалансированной политики азербайджанского государства, благодаря которой Азербайджан занял достойное место в системе международных отношений.

"Необходимо обратить в документе особое внимание на признание его со стороны других демократических государств, в том числе США. Он подтверждает объективную позицию США  в отношении Азербайджана, его стратегический  курс, а также  приоритетные направления политики  государства", - отметил парламентарий.

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Далее депутат  отметил, что хорошие связи между Азербайджаном и  странами Запада и США, выстроены  в силу продуманной государственной политике, благодаря которой  усиливаются  позиции страны в регионе и мире.

"Взаимоотношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки построены на стратегическом партнерстве, и то что Азербайджан представляет большой интерес для США   не вызывает никаких сомнений. Независимость Азербайджана   поддерживалась Штатами даже в  более тяжелые периоды  истории нашей страны, это также важный факт.

США поддерживали Азербайджан в вопросах, связанных с безопасностью и сферой энергетики, а мы в свою очередь  готовы  к тесному партнерскому диалогу, с тем, чтобы наш регион сохранил мир и безопасность в будущем.

Азербайджан представляет собой модель светского демократического государства,  которая может стать лучшим примером для других исламских стран. Полагаю, что наши западные партнеры  в этом серьезно заинтересованы", - заключил азербайджанский парламенатарий.

Матанат Насибова

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