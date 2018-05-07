США вновь показали интерес в стратегическом партнерстве с Азербайджаном

Декларацию американского штата Небраска в связи с празднованием 28 мая Национальным днем Азербайджана расцениваю как наглядный показатель поддержки США независимости Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Как сообщалось ранее, накануне губернатор американского штата Небраска Пит Рикетс подписал декларацию в связи со 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Он официально объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана и призвал жителей штата отметить этот знаменательный день.

По мнению депутата, данный факт является логичным следствием сбалансированной политики азербайджанского государства, благодаря которой Азербайджан занял достойное место в системе международных отношений.

"Необходимо обратить в документе особое внимание на признание его со стороны других демократических государств, в том числе США. Он подтверждает объективную позицию США в отношении Азербайджана, его стратегический курс, а также приоритетные направления политики государства", - отметил парламентарий.

Далее депутат отметил, что хорошие связи между Азербайджаном и странами Запада и США, выстроены в силу продуманной государственной политике, благодаря которой усиливаются позиции страны в регионе и мире.

"Взаимоотношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки построены на стратегическом партнерстве, и то что Азербайджан представляет большой интерес для США не вызывает никаких сомнений. Независимость Азербайджана поддерживалась Штатами даже в более тяжелые периоды истории нашей страны, это также важный факт.

США поддерживали Азербайджан в вопросах, связанных с безопасностью и сферой энергетики, а мы в свою очередь готовы к тесному партнерскому диалогу, с тем, чтобы наш регион сохранил мир и безопасность в будущем.

Азербайджан представляет собой модель светского демократического государства, которая может стать лучшим примером для других исламских стран. Полагаю, что наши западные партнеры в этом серьезно заинтересованы", - заключил азербайджанский парламенатарий.

Матанат Насибова