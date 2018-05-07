Азербайджан и Европейский Союз серьезно заинтересованы друг в друге - МНЕНИЕ

Растущий интерес Европы к Азербайджану как к важному стратегическому партнеру является результатом взвешенной, внешней политики страны в регионе и мире.

Такое мнение высказал Day.Az экономист Садреддин Алышев, отметив, что Европу привлекает энергктический потенциал и значимость Азербайджана в регионе и мире.

По его словам, Азербайджан давно зарекомендовал себя в качестве надежного стратегического и торгово-экономического партнера, с которым можно строить серьезные планы по реализации масштабных проектов.

"Для Европейского союза Азербайджан привлекателен не только как поставщик энергоресурсов, но и как страна, выступающая гарантом энергобезопасности Европы. То что Азербайджан взял на себя такую серьезную отвественность показывает, прежде всего, четкий внешнеполитический курс и продуманную стратегию государства. Наряду с этим глава азербайджанского государства не раз заявлял о том, что энергетическую безопасность нельзя отделять от национальной безопасности, и это крайне важный и правильный вывод.

Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона и Европы был заложен еще в середине 1990-х годов, когда определилось начало энергетической стратегии страны.И несомненно подписание в 1994 году масштабного по своей сути и содержанию "Контракта века" стало началом новой нефтяной стратегии Азербайджана. И сегодня для всех очевидно, что Европейский союз придает большую значимость проекту " Южный газовый коридор", где лидирует Азербайджан, и этим связаны большие ожидания в Европе.Таким образом, энергетическая безопасность является определяющим элементом экономики ведущих государств мира, и учитывая, что потребность в энергоресурсах в мире ежегодно увеличивается, Азербайджан как страна, обладающая огромными энергоресурсами, играет большую роль в качестве поставщика нефти и газа.

Между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) сформирована соответствующая нормативная база для осуществления сотрудничества в энергетической области, что также очень важно. Поддержка проекта "Южный газовый коридор" различными международными финансовыми институтами демонстрирует доверие и интерес к этому проекту на международном уровне. И не секрет, что среди стран бывшего Союза, что именно Азербайджан воспринимает как реальный поставщиков газа для Европы. На ныненшнем этапе отношений процесс углубления диалога между Европейским союзом и Азербайджаном увеличивается, и на мой взгляд, новое соглашение о партнерстве, которого ждут и в Европе и в Азербайджане откроет новые горизонты для расширения и повышения на качественно новый уровень сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом", - сказал наш собеседник, отметив что обе стороны серьезно заинтересованы друг в друге.

Матанат Насибова