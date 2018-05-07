Кямран Иманов назначен председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Кямрана Султан оглу Иманова председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана.