Кямран Иманов назначен председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана

7 мая 2018 18:37

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Кямрана Султан оглу Иманова председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана.

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