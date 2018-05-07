В Азербайджане арестованы шесть человек за незаконный оборот лекарственных средств

В Азербайджане арестованы шесть человек, занимавшиеся незаконным оборотом лекарственных средств.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, Службы госбезопасности и Государственного таможенного комитета, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, во время совместных мероприятий, проведенных 30 апреля, была разоблачена организованная группа, занимавшаяся незаконной деятельностью. Были выявлены и изъяты различные лекарственные средства 53 наименований общей стоимостью 108 819 манатов, незаконно завезенные в страну и хранившиеся на жилой площади, принадлежащей Анару Мамедову. Также во время осмотра аптеки, принадлежащей Анару Мамедову, были выявлены и изъяты 75 наименований лекарственных средств неизвестного происхождения.

В результате продолжающегося расследования в ряде аптек в Ясамальском и Наримановском районах Баку были выявлены и изъяты из оборота не прошедшие регистрацию лекарственные средства.

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