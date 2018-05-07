Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета в связи с проведением в Баку финала Лиги Европы УЕФА по футболу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку в 2019 году финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА.
Председателем Оргкомитета назначен первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместителем председателя - президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, руководитель оперативной работы по проведению в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА - Ровнаг Абдуллаев. В Организационный комитет входят 23 члена.
Согласно распоряжению, выполнение всей организационной работы, связанной с проведением в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА в 2019 году, проведение координационной работы с УЕФА переданы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
Ассоциации футбольных федераций Азербайджана поручено подготовить и представить Оргкомитету специальный план мероприятий по проведению в Баку финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА.
Ассоциации футбольных федераций Азербайджана также поручено решить необходимые вопросы по проведению в Баку финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!