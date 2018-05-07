News Blaze: АМИ Trend расширяет свое присутствие на информационном рынке в международном масштабе

АМИ Trend расширяет свое присутствие на информационном рынке в международном масштабе, говорится в статье американской журналистки и публициста Нурит Грингер, опубликованной американским изданием News Blaze.

"Новости и отчеты Trend покупаются интернет-журналами, крупными корпорациями, консалтинговыми компаниями и банками, и таким образом агентство расширяет свое присутствие на информационном рынке в международном масштабе", - пишет автор.

Она отмечает, что АМИ Trend, основанное в 1995 году, является интернет-агрегатором и ведущим поставщиком новостей из Каспийского региона, а также регионов Кавказа и Центральной Азии.

"Агентство публикует последние новости из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Турции", - говорится в статье.

Далее Грингер отмечает, что, исходя из принципа свободы личности, правительство Азербайджана обеспечивает доступ большинства населения к интернету.

В настоящее время 80 процентов населения в стране имеет доступ к интернету, и правительство намерено довести этот показатель до 100 процентов, пишет американская журналистка.

"Правительство не вмешивается в деятельность СМИ. Семь телеканалов, 15 газет и 10 информационных агентств освещали президентские выборы, которые состоялись в Азербайджане, в стране, которая обеспечивает прозрачность своей внутренней политики", - пишет автор.