В Баку отметили День Европы - ФОТО

7 мая в концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, вначале мероприятия в исполнении детского хора Оперной студии прозвучал гимн Азербайджанской Республики.

Открывая вечер, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев поздравил всех европейцев с праздником, пожелал странам Европы мира и процветания. Он отметил, что между Азербайджаном и странами Европы налажено тесное сотрудничество в сфере политики, экономики и культуры. М.Мамедгулиев выразил уверенность в том, что эти связи будут в дальнейшем расширяться.

Затем состоялось выступление Baku Chamber Orchestra. Дирижер - заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

На вечере прозвучали произведения В.А.Моцарта, А.Вивальди. К.Караева, Ф.Бадалбейли и др.

Выступление оркестра было встречено с большим интересом.