У Саргсяна проблемы: запад намерен арестовать его счета

Председатель форума Армянских союзов Европы Ашот Григорян сообщает, что ему поступили предложения от ряда международных организаций по организации расследования офшорных сделок экс-президента Армении.

Как сообщает "Российский Диалог", Запад после проведения расследования намерен заморозить счета бывшего главы Армении Сержа Саргсяна, а также всех приближенных к нему бизнесменов, передает Day.Az.

По данным источников Telegram-канала "Баграмян 26", конечной целью действий Запада является возврат всех обнаруженных за границей финансовых средств обратно в Армению.

Григорян попросил всех предпринимателей, пострадавших от коррупционных схем времен президентства Сержа Саргсяна, предоставить соответствующую информацию.

По данным СМИ, самым ярким представителем ближайшего окружения экс-президента Армении является российский миллиардер Самвел Карапетян, якобы купивший "Электросети Армении" при помощи офшорных сделок.