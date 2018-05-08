У Саргсяна проблемы: запад намерен арестовать его счета
Председатель форума Армянских союзов Европы Ашот Григорян сообщает, что ему поступили предложения от ряда международных организаций по организации расследования офшорных сделок экс-президента Армении.
Как сообщает "Российский Диалог", Запад после проведения расследования намерен заморозить счета бывшего главы Армении Сержа Саргсяна, а также всех приближенных к нему бизнесменов, передает Day.Az.
По данным источников Telegram-канала "Баграмян 26", конечной целью действий Запада является возврат всех обнаруженных за границей финансовых средств обратно в Армению.
Григорян попросил всех предпринимателей, пострадавших от коррупционных схем времен президентства Сержа Саргсяна, предоставить соответствующую информацию.
По данным СМИ, самым ярким представителем ближайшего окружения экс-президента Армении является российский миллиардер Самвел Карапетян, якобы купивший "Электросети Армении" при помощи офшорных сделок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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