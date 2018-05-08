Ад снова станет раем. Оккупанты, до встречи в Шуше! - ФОТО - ВИДЕО

Есть такие города, увидев которые однажды, не забудешь их никогда. Не потому, что они потрясут ваше воображение, они могут не отличаться пышностью и блеском, но будет в них нечто такое, что именно о них вы будете вспоминать, когда не хватает тепла на душе. Они несут в себе особую энергетику, и не важно, как давно и долго вы там были, - частичка этого света останется с вами навсегда. Уже 26 лет как Шуша - временно - оккупирована армянами. Но ее свет, ее энергетика сопровождают по жизни каждого из нас, кто когда-то побывал в этом городе.

В прошлом году, во время встречи с группой курсантов военных учебных заведений в освобожденном селе Джоджуг Мерджанлы, Президент Ильхам Алиев сказал: "Сегодня азербайджанская армия - одна из сильных в мире. Строительство армии - самый приоритетный вопрос для руководства Азербайджана. За последние годы были достигнуты большие успехи в этом направлении.

Материально-техническое обеспечение нашей армии находится на самом высоком уровне. Закупаются самые необходимые современные виды вооружения, техника. В то же время в нашей стране производится разная продукция военного назначения. Боеспособность армии повышается, дисциплина на высоком уровне. Именно благодаря этому в апреле прошлого года азербайджанская армия дала достойный ответ армянской провокации. Была освобождена часть территорий трех районов. На этих землях был поднят флаг Азербайджана. В результате успешной операции в это село возвращается новая жизнь, возвращаются переселенцы. Они более 20 лет жили мечтой вернуться на Родину, родные земли. Уверен, что сотни молодых людей не видели Джоджуг Мерджанлы. Но они мечтали вернуться сюда. Настал тот день".

И, конечно же, информагентства многих стран процитировали заявление Президента Ильхама Алиева: "Настанет день, когда наш флаг будет развеваться и в Шуше".

Что такое Шуша для тех, кто помнит эту жемчужину Азербайджана не разоренной врагом? Это целое лето, однажды проведенное в этом раю, это холодный поток на дне ущелья Дашалты, тенистый лес Иса булага, головокружительная панорама, открывающаяся с Джыдыр дюзю, часто дождливое небо и буйная зелень на небольшом шушинском дворике, расцвеченная клевером и ромашками...

Шуша является таким же маячком даже для тех, кто не видел ее своими глазами, кто родился уже после оккупации. Это действительно феномен. Спросите у нынешних 20-летних о Шуше, и вы увидите, как вспыхнут их глаза и откуда-то появится множество эпитетов, которыми они постараются описать свои чувства, потому что Шуша - это не просто город, это понятие широкое, глубокое, заключающее в себе многое из того, что мы именуем нашим достоянием. Это сокровищница, это источник, это колыбель, с которой все начиналось.

В нынешнем мае эту трагическую для нашего народа дату мы вспоминаем по-иному, в иной обстановке и в другом состоянии духа. За прошедшие 26 лет, может быть, впервые 8 мая для нас - не только день воспоминаний о потерях, а момент истины. День - не только надежд, но и уверенности в скорой встрече. Этот апрель все изменил. Мы побеждаем. И дорога-серпантин, ведущая в Шушу, уже не видится трудной. Сегодня нам уже не хочется вспоминать, как все было, сегодня нам хочется говорить о том, как все будет, когда над Шушой снова поднимется азербайджанский флаг. А это обязательно произойдет - это знаем мы и знают наши враги, армянские оккупанты.

Шуша издревле привлекала внимание всевозможных захватчиков, она выдержала немало осад. Сегодня там хозяйничают армяне, получившие это временное право на разбой, спрятавшись за спиной сильного союзника. Из открытых источников и рассказов ветеранов известно, что перед тем, как сдаться, город подвергся многочасовому артобстрелу. Шушу штурмовали сразу с трех сторон с участием бронетехники 366-го полка, переданной армянам российской стороной. По данным армянских источников, в наступлении на Шушу участвовало до 100 бронемашин и танков, 11 тысяч живой силы. В то время как накануне атаки в Шуше находилось всего 2 танка и 700 солдат, 400 из которых были отпущены в отпуск. Силы были неравны, а разгоравшаяся в тот период в столице война политических амбиций непрофессионалов от политики лишила Шушу надежды на спасение.

Армения шла к Шуше кровавым путем, оставляя за собой изуродованные тела мирных жителей и сожженные села. В ходе операции по захвату города погибли сотни мирных жителей, несколько десятков были взяты в плен, пропали без вести, в том числе немало женщин и детей. Более 20 тысяч азербайджанцев стали беженцами. В боях за оборону города погибли 195 граждан Азербайджана, еще 165 человек были ранены, 58 - захвачены в плен. Это была мясорубка, в которой не было места милосердию. Враг был в шаге от осуществления своих вековых фантазий и готов был топтать младенцев, лишь бы не сорвалось.

Но гордиться армянам нечем. Они взяли город силами, в десятки раз превосходившими численность его защитников. И то им это не сразу удалось. Проиграли Шушу не воины, проиграли Шушу амбиции заигравшихся в политику неучей, в дальнейшем чуть не потерявших страну вообще. А воины, они стояли насмерть. При обороне Шуши было немало примеров героизма и самопожертвования. Нельзя не вспомнить танкиста Альберта Агарунова, удостоенного посмертно звания Национального Героя Азербайджана. Как рассказывают его боевые товарищи, Альберт до последнего находился в осажденном городе и подбил немало вражеских танков. Пуля настигла его, когда он выносил с поля боя раненых.

Альберта Агарунова, как и многих других, кто пал в боях за Шушу, помнят по сей день. Человеческая память, вообще, - штука особенная, она может хранить информацию получше любого архива. Так, истинные шушинцы, 26 лет назад изгнанные со своих земель, несмотря на всю перенесенную боль и потери, до сих пор помнят, как жили до войны. А жили хорошо и мирно - не только в Шуше, во всем Карабахе. Армяне и азербайджанцы делили хлеб, гуляли на одних свадьбах и плакали на одних поминках. До того, как армянской стороной была включена карабахская программа на уничтожение, местные армяне в большинстве и не думали ни о каком "самоопределении". Провокаторы и преступники разрушили их жизнь, они лишили их мира и перспектив. Армяне Карабаха ныне живут в аду, некогда бывшем раем, пропитанная кровью земля горит под их ногами. Они никогда не станут ее хозяевами. Они никогда не смогут отстроить Шушу, город будет сопротивляться, даже если у оккупантов чудесным образом появятся на это деньги. Шуша будет отторгать захватчиков, какими бы именами они не называли ее, как бы не пытались уложить в азербайджанскую колыбель своего выродка.

Кстати, одно из трактований названия "Шуша" означает "стекло". Возможно, название связано с тем, что воздух в этих местах необыкновенно чист и прозрачен. Здесь вообще потрясающая природа и особая атмосфера, она просто располагала к творчеству и рождению талантов. Может быть, поэтому из Шуши вышло столько великих азербайджанцев. Такая земля не могла не рождать гениев. Джаббар Гаръягды оглы, Бюль-Бюль, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Ниязи, Фикрет Амиров, Хуршид-бану Натаван, Тогрул Нариманбеков. Имена рожденных на этой земле выдающихся азербайджанцев можно перечислять и перечислять. Интересно, а много ли гениев родила Шуша за последние 26 лет?..

Нет, 8 мая - это не дата, когда мы вспоминаем Шушу. Для того, чтобы помнить о ней, нам не нужен какой-то специальный день, о ней мы помним всегда. Шуша живет в наших мыслях и сердцах, даже оскверненная врагом, она для нас всегда чиста и невинна, как источник самого прекрасного, что есть в нашей культуре.

До встречи в Шуше!..

СПРАВКА: До оккупации в Шуше имелось 170 памятников архитектуры и 160 памятников искусства старины. Среди них "Гянджинские ворота", крепостная стена, замки Ибрагим хана, его дочери Гара Беюкханум, имарет карабахских ханов, дом-музей Натаван, дом генерала, участника обороны Порт-Артура Мехмандарова, дом поэта и художника Мир Мохсун Навваба, дом-музей выдающегося композитора Узеира Гаджибейли, дом-музей Бюль-Бюля, мавзолей Вагифа.

Сегодня памятники культуры и истории азербайджанского народа, оставшиеся в оккупированной Шуше, оскверняются и разрушаются. Что невозможно разрушить, фальсифицируется. Достаточно сказать, что армяне осквернили дворец Панахали-хана, Джума-мечеть, Мечеть Гевхар-ага, дом Хуршид-бану Натаван, усыпальницу Моллы Панаха Вагифа. Враг расстреливал памятники Узеиру Гаджибейли, Бюль-бюлю и Натаван...

Подверглись разрушению многие культурно-просветительские очаги, 8 музеев, 31 библиотека, 17 клубов, 8 домов культуры, 25 средних школ, 40 медицинских учреждений, 241 исторический памятник. Захватчики вывезли в Армению ценные экспонаты шушинских музеев, редкие карабахские ковры, образцы народного прикладного искусства, археологические находки, документы. Сегодня эти сокровища представляются миру как образцы "армянской культуры".

Лейла Таривердиева, обозреватель Day.Az

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