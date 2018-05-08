В Центре Гейдара Алиева пройдет российско-азербайджанская выставка «Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие»

Десятого мая в Центре Гейдара Алиева в Баку откроется российско-азербайджанская историко-документальная выставка "Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении посольства РФ в Азербайджане, экспозиция посвящается 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева - личности, исторически связавшей современную Россию и Азербайджан, человеку, построившему крепкий и надежный мост взаимоотношений между нашими странами. Приобретенный Гейдаром Алиевым уникальный опыт в системе государственного управления СССР, внешнеполитический взгляд, устремленный в будущее, и искренняя забота о грядущих поколениях были положены в основу российско-азербайджанского стратегического партнерства.

На выставке будут представлены собранные российскими и азербайджанскими историками и архивистами материалы о жизни и деятельности Гейдара Алиева, которые помогут глубже раскрыть масштаб и многогранность его личности, прикоснуться к наследию общенационального лидера Азербайджанской Республики, который заложил основу современных российско-азербайджанских отношений.

В работе над материалами приняли участие специалисты Архива Президента Российской Федерации, министерства культуры РФ, Государственного архива РФ, Архива внешней политики РФ, Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива литературы и искусств, Российского государственного архива новейшей истории, Государственного музея политической истории России, пресс-службы Московского патриархата и Центра Гейдара Алиева. Мероприятие проводится при поддержке Администраций Президента Азербайджана и Президента России.