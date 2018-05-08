Самед Сеидов: Карабахский конфликт представляет угрозу для всей Европы

Азербайджан предотвратил попытки Армении выйти на рынки России и Казахстана с продукцией из Нагорного Карабаха. Об этом сказал во вторник в Баку председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов в рамках второй сесссии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Такие попытки предпринимались несколько раз. Однако нас незамедлительно информировали об этом, в результате чего мы сразу же достигали положительных результатов в этом направлении. В некоторых случаях эти товары вовсе изымались с рынка", - сказал Сеидов.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт - это не замороженный, а продолжающийся конфликт, который имеет очень негативные последствия.

"Он представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы", - сказал Сеидов.

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