Минобороны Азербайджана о задержании иностранцев на армяно-азербайджанской границе
8 мая 2018 13:10 197
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную армянскими СМИ, о задержании шести иностранцев на армяно-азербайджанской границе.
Об этом сообщили во вторник в пресс-службе минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Такой информации не существует, отметили в военном ведомстве.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:59 850
Габрелянов обматерил Пашиняна
-
7 Май 13:48 24 987
-
7 Май 16:35 19 653
-
7 Май 16:39 10 669
-
7 Май 15:19 9 534
-
7 Май 17:14 7 662