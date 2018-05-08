Минобороны Азербайджана о задержании иностранцев на армяно-азербайджанской границе

Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную армянскими СМИ, о задержании шести иностранцев на армяно-азербайджанской границе.

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Такой информации не существует, отметили в военном ведомстве.

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