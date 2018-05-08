Украинский аналитик: Армения – заложница Карабаха

Пока карабахский конфликт не будет урегулирован в том или ином виде, экономическая и политическая ситуация в Армении значительно не изменится.

Об этом в интервью армянскому Первому Информационному сказал украинский аналитик Виталий Портников, передает Day.Az.

По его словам, Армения является связующим звено между армянами Армении и диаспоры, но в первую очередь необходимо найти решение карабахской проблемы, чтобы эти возможности могли проявиться.

"И я хочу сказать, что к моему большому сожалению, Армения - заложница не только авторитарного режима, но и заложница Карабаха. Я бы сказал, что в первую очередь - заложница Карабаха, а затем авторитаризма. Пока карабахский конфликт не будет урегулирован в том или ином виде, пока не будут открыты границы между Арменией, Турцией и Азербайджаном, пока Армения не получит гарантий безопасности от всех своих соседей, экономическая и политическая ситуация в Армении значительно не изменится. Невозможно улучшить жизнь, если нет ресурсов, а эти ресурсы лежат в основе геостратегического положения Армении. И это надо честно признать и задать вопрос новому руководству страны. Если оно намерено сохранить статус-кво в карабахском вопросе, оно автоматически сохранит статус-кво в плане армянской нищеты, безвыходности и эмиграции", - отметил украинский аналитик.

Садиг Ахмедов