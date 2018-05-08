МИД Азербайджана: Финансовая поддержка незаконному режиму затягивает решение карабахского конфликта

До сегодняшнего дня в оккупированные территории Азербайджана незаконно вкладывались и продолжают вкладываться финансовые средства. Об этом сказал начальник Управления МИД Азербайджана, посол Кямиль Хасыев, выступая во вторник на второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Оказание финансовой поддержки режиму, созданному на оккупированных территориях, затягивает решение нагорно-карабахского конфликта", - сказал он.

Хасыев отметил, что нагорно-карабахский конфликт является одним из основных факторов нестабильности в регионе.

"Подобные конфликты приводят к нестабильности в тех регионах, где они происходят. По данному конфликту приняты резолюции ООН, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана. В них неоднократно повторяется, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Однако Армения продолжает захватническую политику, нарушая нормы международного права", - сказал он.

Азербайджан ждет, чтобы ЕС и страны-члены приступили в соответствии с международными обязательствами к применению политических и экономических мер, которые применяются в подобных ситуациях, сказал Хасыев.

Он отметил, что иностранцы ведут на оккупированных азербайджанских территориях незаконную экономическую деятельность. "Необходимо осуществить определенные меры, чтобы физические и юридические лица из стран-членов ЕС не занимались экономической деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана", - сказал представитель МИД Азербайджана.

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