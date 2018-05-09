Переселение сирийских армян в оккупированный Карабах -часть агрессивной политики Армении

9 мая 2018 07:11

Ведущие государства, а также международное сообщество  должны резко осудить оккупационную политику Армении  в отношении Азербайджана.

Такого мнения придерживается украинский эксперт Вадим Савенко.

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По его словам, неразрешенность нагорно-карабахского конфликта представляет собой серьезную угрозу для всего региона.

"Азербайджан пользуется большим авторитетом в регионе и в мире, он четко продемонстрировал в системе международных отношений свою независимую внешнюю политику, лидерские  качества - как ведущей страны Южного Кавказа. Все эти серьезные  бонусы  являются большим подспорьем тому, чтобы  мировые акторы были более активны в вопросе восстановления  территориальной независимости страны в соответствии с принципами и законами международного права", - сказал он Day.Az

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Далее политолог напомнил, что Армения на протяжении двух с лишним десятка лет удерживает под своей оккупацией исконные земли Азербайджана, и отказывается выполнять требования резолюций Совбеза ООН, в  которых  четко указано о необходимости  вывода армянских  военных формирований с чужих территорий.

"Таким образом, Армения грубо нарушает  принципы международного права, что  не допустимо. Точно также  крайне не допустимым является факт переселения сирийских армян на оккупированные  территории Азербайджана.  Если в Армении действительно озабочены судьбами своих соотечественников, то намного логично, размещать их в Ереване, или в других городах и регионах Армении, но не в оккупированном  Карабахе.  Подобные действия армянских властей показывают, что их инциативы  являются всего лишь  частью агрессивной политики направленной против Азербайджана", - заключил наш собеседник.

Матанат Насибова

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