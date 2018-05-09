Переселение сирийских армян в оккупированный Карабах -часть агрессивной политики Армении

Ведущие государства, а также международное сообщество должны резко осудить оккупационную политику Армении в отношении Азербайджана.

Такого мнения придерживается украинский эксперт Вадим Савенко.

По его словам, неразрешенность нагорно-карабахского конфликта представляет собой серьезную угрозу для всего региона.

"Азербайджан пользуется большим авторитетом в регионе и в мире, он четко продемонстрировал в системе международных отношений свою независимую внешнюю политику, лидерские качества - как ведущей страны Южного Кавказа. Все эти серьезные бонусы являются большим подспорьем тому, чтобы мировые акторы были более активны в вопросе восстановления территориальной независимости страны в соответствии с принципами и законами международного права", - сказал он Day.Az

Далее политолог напомнил, что Армения на протяжении двух с лишним десятка лет удерживает под своей оккупацией исконные земли Азербайджана, и отказывается выполнять требования резолюций Совбеза ООН, в которых четко указано о необходимости вывода армянских военных формирований с чужих территорий.

"Таким образом, Армения грубо нарушает принципы международного права, что не допустимо. Точно также крайне не допустимым является факт переселения сирийских армян на оккупированные территории Азербайджана. Если в Армении действительно озабочены судьбами своих соотечественников, то намного логично, размещать их в Ереване, или в других городах и регионах Армении, но не в оккупированном Карабахе. Подобные действия армянских властей показывают, что их инциативы являются всего лишь частью агрессивной политики направленной против Азербайджана", - заключил наш собеседник.

Матанат Насибова