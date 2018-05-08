По итогам XV заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан подписана декларация.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев отметил, что в декларации отражены выдвинутые на заседании предложения и вопросы, которые обсуждались.

По его словам, в декларации отмечается, что из-за нагорно-карабахского конфликта в регионе сохраняется нестабильная ситуация.

В декларации выражена поддержка решению конфликта в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана.

Документ также содержит статью о безоговорочном обеспечении прав лиц, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

По словам Фейзиева, в декларации также содержится положение о развитии экономических связей между Азербайджаном и ЕС.

"Широко обсуждались экономические связи между Азербайджаном и ЕС. В ходе этих обсуждений члены Европарламента и Милли Меджлиса высказались о подписании договора о более широком сотрудничестве между двумя сторонами", - сказал Фейзиев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook