ЕС ничего не импортирует с оккупированных территорий Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ

ЕС ничего не импортирует с оккупированных территорий Азербайджана, потому что ЕС не признает независимость этих территорий, сказал во вторник в Баку глава отдела региональных программ "Восточного партнерства" ЕС Василис Марагос в рамках второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что основная проблема заключается в том, что незаконно используются названия стран-производителей.

"В связи с этим Генеральный директорат ЕС направил соответствующие уведомления странам, где довел до их внимания, чтобы они усилили внимание к этим вопросам. Не думаю, что в этом вопросе применяются двойные стандарты. ЕС ничего не ввозит с территории Нагорного Карабаха", - сказал Марагос.

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