Акиф Меликов: «Гейдар Алиев – политический деятель мирового масштаба»

В истории каждого народа и государства есть личности, сыгравшие поистине эпохальную роль. Так, в братской Турции справедливо эта роль отведена Мустафе Кемалю Ататюрку, в России - Петру Первому, в Великобритании - Уинстону Черчиллю, во Франции - Шарлю де Голлю, а в Сингапуре - Ли Куан Ю.

Каждый из перечисленных выше исторических персонажей имеет свою, особую историю успеха и признания. Она разная и сравнивать их - занятие бесполезное. Но есть фактор, объединяющий всех их, - это признание и почитание благодарных потомков и объективные показатели развития государств, у руля которых они стояли долгое время.

В Азербайджане столь же огромную, историческую и эпохальную роль в становлении и развитии государства сыграл Гейдар Алиев, которого совершенно справедливо называют Общенациональным лидером азербайджанского народа. Невозможно переоценить ту роль, которую он сыграл в развитии Азербайджана.

Гейдару Алиеву сегодня исполнилось бы 95 лет. И я уверен, что он бы радовался, глядя на то, сколь прекрасен, уважаем в мире и бурно развивается Азербайджан. Он бы радовался тому, что Азербайджан окончательно закрепил за собой статус безусловного экономического и политического лидера Южного Кавказа. Он, безусловно, гордился бы тем, сколь открыто признается всеми центрами мировой силы важнейшая геополитическая роль нашего государства.

Он, конечно же, рад был бы и тому, что Азербайджан является государством, проводящим по-настоящему независимую, грамотную и взвешенную внешнюю политику. Под руководством его сына, продолжателя дела своего великого отца Президента Ильхама Алиева Азербайджан успешно проводит политику, основанную на отстаивании наших национальных интересов. Так, проводя умелую политику, Азербайджан успешно оказывает политико-экономическое давление на Армению. Эта страна ныне является очевидным региональным изгоем, изолированным от всех успешно осуществленных и реализуемых в настоящее в регионе экономических, транспортных проектов.

У сегодняшней Армении, в которой имеет место очевидный внутриполитический кризис, нет иного пути выхода из самоизоляции, кроме согласия на возвращение всех оккупированных ею территорий Азербайджана. Да, те или иные, свергнутые или свергнувшие кого-либо армянские политики могут сколько угодно отрицать очевидное, но это будет всего лишь очередная ложь со стороны популистов. Ложь, у которой есть свой конец. И он близок как никогда.

Ведь, альтернативой миру всегда и везде была и остается война. А азербайджанская армия, основы которой заложил Общенациональный лидер, по признанию всех зарубежных экспертов, в самые кратчайшие сроки способна выполнить поставленные перед ней задачи по освобождению всех оккупированных Арменией территорий нашей страны. И в том, что это - новые реалии, армянская сторона смогла убедиться в апреле 2016 года, когда в результате успешного контрнаступления азербайджанской армии были освобождены 2000 гектаров оккупированной РА территории нашей Родины.

Тот успех, как и тотальное превосходство азербайджанской армии над армянской - безусловная заслуга Гейдара Алиева, который еще в советские годы понимал важность взращивания национальных военных кадров. Именно Гейдар Алиев создал Военное училище имени Джамшида Нахчыванского. Это было 45 лет назад. А сегодня количество выпускников этого военного училища исчисляется уже тысячами и тысячами блестящих знатоков военного дела, готовых и способных защищать Родину.

У всех них есть перед глазами пример личного мужества истинного Верховного Главнокомандующего, который был продемонстрирован 21 апреля 2003 года на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию Военного училища имени Джамшида Нахчыванского. Гейдар Алиев, как настоящий полководец, превозмогая чудовищную боль в сердце, сумел закончить свою речь перед будущими офицерами.

А еще я вспоминаю, как в связи с трагическими событиями 19-20 января 1990 года в Баку, Гейдар Алиев провел в постоянном представительстве Азербайджанской ССР в Москве пресс-конференцию, на которой осудил ввод войск в столицу Азербайджана и обвинил Горбачева в нарушении Конституции. Это был еще один пример личного мужества, бесконечной любви к Родине со стороны величайшего патриота и государственного деятеля.

О масштабе его личности говорит то, что в период работы Гейдара Алиева в высшем руководстве СССР под его контролем находились более 12 министерств: курировал машиностроение, торговлю, легкую промышленность (только в этой советской отрасли были заняты до 3 млн. человек, насчитывалось порядка 3 тысяч 700 предприятий), все виды транспорта и связь, в его ведении находились также культурная и образовательная сферы.

Кроме того, с 1984 года Гейдар Алиев возглавлял комиссию по реформе советской школы, в 1986 году занял пост председателя бюро Совета министров СССР по социальному развитию. Благодаря его поддержке советским хирургам было разрешено проводить первые операции на открытом сердце. Гейдар Алиев дал старт Центру микрохирургии глаза Святослава Федорова и пролоббировал для него создание мобильной лаборатории

Собственно, именно поэтому именно в Гейдаре Алиеве многие тогда видели возможность модернизации угасающей мощи Советского Союза. Открыто говорится о том, что уход его из кремлевского руководства стал предвестником краха державы, спровоцированного подковерной политической борьбой и непродуманными реформами. Но где сейчас главный интриган и противник Гейдара Алиева, внесший свое имя в историю в качестве разрушителя СССР Михаил Горбачев? На свалке истории, никому не интересный, не оставивший после себя никакого наследия.

А Гейдар Алиев сумел предотвратить крах государства в самых сложнейших условиях. Он дал всем нам надежду, он осуществил многие наши мечты. Он оставил в наследие всем нам крепко стоящий на ногах, экономически и политически развивающийся Азербайджан. Тот Азербайджан, глядя на который он сам бы гордился. Тот самый Азербайджан, за строительство которого Гейдара Алиева можно ставить в один ряд с величайшими политическими деятелями в мировой истории. Тот самый Азербайджан, в котором память об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве будет жить вечно.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана