Делегация минобороны Азербайджана отправится в Турцию

Завтра делегация министерства обороны в расширенном составе во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым отбудет в Измир для участия в Дне высокопоставленных гостей, который будет организован в ходе заключительного этапа международных учений "Efes-2018", проводимых в Турецкой Республике.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В международных учениях "Efes-2018", которые начались 11 апреля, участвуют более 100 военнослужащих азербайджанской армии.

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