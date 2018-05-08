Сопредседатель Комитета ЕС-Азербайджан об урегулировании карабахского конфликта

Азербайджан может надеяться на мирное завершение переговоров по нагорно-карабахскому конфликту, если к власти в Армении придут приверженцы мирного урегулирования.

Об этом во вторник, выступая на второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, сказал сопредседатель Комитета Джаваншир Фейзиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, дети, родившиеся в семьях вынужденных переселенцев, еще не видели своей родины. Несмотря на это, они не потеряли надежду увидеть свои родные земли.

"Все силы должны быть направлены на решение этого конфликта мирным путем, но до сегодняшнего дня не было предпринято никаких шагов для его решения", - сказал председатель Комитета.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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