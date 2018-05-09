Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом

9 мая 2018 09:41

9 мая в Баку состоялась торжественная церемония по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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