Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом
9 мая 2018 09:41 680
9 мая в Баку состоялась торжественная церемония по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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