МИД: Азербайджан не возражал против поездки представителей зарубежных СМИ в Ханкенди в связи с брифингом Пашиняна
9 мая 2018 11:11 168
Не было возражений против поездки представителей зарубежных СМИ в Ханкенди в связи с брифингом Пашиняна.
Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию о том, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет сегодня в Ханкенди пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ, передает Day.Az.
Гаджиев отметил, что такие медиаструктуры, как Financial Times, Associated Press, Agence France Press, обратились в МИД с официальными письмами, попросив разрешения у правительства Азербайджана посетить оккупированные территории.
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