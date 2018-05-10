Фархад Бадалбейли: Общенациональный лидер Гейдар Алиев предотвратил гражданскую войну в Азербайджане

"Есть выдающиеся политические деятели, которые оставляют свой след в истории. И именно к таким деятелям ХХ века относится Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев".

Об этом сказал в беседе с Day.Az народный артист Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, делясь воспоминаниями об Общенациональном лидере.

Как отметил наш собеседник, возвращение Гейдара Алиева к власти в Азербайджане предотвратило гражданскую войну.

"Положение было ужасное: угроза братоубийственной войны, сепаратисты на юге и на севере, военные неудачи на фронте, словом, страна катилась в пропасть. И, конечно, его огромный опыт, дипломатические способности, умение говорить с людьми, убеждать их, сыграли свою роль. Азербайджан начал развиваться, был подписан "Контракт века". Страна начала становиться на ноги, возрождалась экономика, разрабатывались новые проекты, строились дороги. Республика оживала на глазах, и мы все это помним", - сказал народный артист.

По словам нашего собеседника, у Гейдара Алиева был огромный авторитет во всем мире, первые лица мировых держав уважали его и считались с ним. Его блистательный ум, политическая мудрость, внушительная внешность и невероятная харизма покоряли.

"Хочу отметить, что он очень поддерживал деятелей культуры, к которым питал особую симпатию. Гейдар Алиев дружил с маэстро Ниязи, Фикретом Амировым. Я до сих пор помню, как на встрече с Ростроповичем вечером за дружеским столом он, рассказывая об Амирове, говорил: "Когда я слышу Азербайджанское каприччо, передо мной проходит весь Азербайджан - горы, реки, леса, вся эта музыка наполнена Азербайджаном". И сегодня, слушая это произведение Амирова, я вспоминаю слова Общенационального лидера.

Благодаря Гейдару Алиеву Азербайджан стал страной, к которой относятся с уважением. Я счастлив, что был с ним знаком. Я несколько раз бывал с ним в официальных поездках в Англию, Францию, Германию. В рамках официального визита мы давали концерты", - рассказал Фархад Бадалбейли.

Ректор БМА подчеркнул, что для Гейдара Алиева не существовало мелочей, он ко всему относился с интересом. Так, был случай, когда во время официального визита Общенационального лидера в Германию азербайджанские музыканты давали концерт, на котором исполнили произведения отечественных композиторов. А после концерта Гейдар Алиев подошел и поинтересовался, почему они не включили в программу европейских авторов, Шумана или Бетховена.

"Можете представить - проходит официальный визит, главы государств обсуждают глобальные проблемы, но Гейдар Алиев нашел время, чтобы высказать свое мнение по поводу концертной программы. Это академический подход, который он демонстрировал во всем. Таким был наш Общенациональный лидер", - сказал Фархад Бадалбейли.

Народный артист Азербайджана также подчеркнул, что сегодня политику, начатую Общенациональным лидером, успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Глава государства, по словам Бадалбейли, сегодня совершенствует политический стиль Гейдара Алиева, приводя его в соответствие с новыми правилами и новыми реалиями ХХI века.

Наш собеседник особо отметил экономический взлет страны, повышение ее авторитета, огромное число очень важных для имиджа страны международных мероприятий, которые проводятся в Азербайджане.

"Президент Ильхам Алиев сумел вывести Азербайджан на мировой уровень. Перед страной еще стоит немало задач, и самая главная наша проблема - оккупация Арменией наших территорий. И где бы ни выступал наш Президент, в каждой речи он находит возможность детально разобрать этот вопрос. Это невозможно не ценить. По моему мнению, внешняя политика Баку очень грамотна и продумана. У Азербайджана, к сожалению, есть немало недоброжелателей, и вести политику в интересах нашей страны в подобных условиях может только такой мудрый политик, как Президент Ильхам Алиев", - резюмировал Фархад Бадалбейли.

Ф. Агаларова