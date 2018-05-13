Армения массово перебрасывает людей из Сирии в Карабах - ЕЩЕ ОДНО НАРУШЕНИН МЕЖПРАВА
Армения целенаправленно продолжает зазывать сирийских армян на оккупированные азербайджанские земли, об этом также сообщают местные СМИ этой страны.
Комментируя данный факт Day.Az, турецкий политолог Сардар Кайа, заявил о том, что подобная политика армянских властей показывает в первую очередь абсолютное безразличие к судьбам сотен их соотечественников.
По его словам,в то же время действия армянских властей полностью нарушают принципы и нормы международного права.
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"Призывы к переселению сирийских армян в Карабах были частью планов вынашиваемых саргсяновским режимом, и скорее всего, такая политика продолжится и в будущем. То что армян, приглашают заселяться в нестабильный регион, показывает, что в интересах армянских властей не судьбы сотен армянских граждан, а их собственные цели. Полагаю, это еще один очередной способ спровоцировать новый виток напряженности в Карабахе, чтобы подорвать процесс мирных переговоров. С другой стороны следует учитывать и другой важный факт: Армения сама стремительно опустошается, из постоянного оттока местного населения из страны из-за тяжелой экономической ситуации, социального неравенства, растущей коррупции, инфляции и прочее. Кстати, все это подтверждают и цифры указанные в национальных статистических отчетах Армении.
Так что разумеется, было бы логично, если бы власти зазывали своих соотечественников из горячих точек в Ереван, или где-нибудь ещё внутри Армении, а не в нестабильный оккупированный Карабах, но этого не происходит. Людей отправляют на оккупированные территории, именно по этой причине многие сирийские армяне отказываются от такого "заманчивого" приглашения, предпочитая любыми способами перебраться в Россию, или биться в закрытые двери где-нибудь в Европе", - сказал наш собеседник.
Матанат НасибоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!