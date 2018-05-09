Конфронтация между США и Ираном может затронуть интересы стран Южного Кавказа - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, обвинив Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.

В свою очередь, Иран немедленно отреагировал на заявление Трампа о выходе США из многостороннего соглашения с Тегераном о развитии иранской ядерной программы, назвав данный шаг "исторической ошибкой".

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США - не единственный участник соглашения, поэтому в Иране решили дождаться реакции остальных участников договорённостей.

Напомним, что Иран и "шестерка" международных посредников - Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия - в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Роухани заявил, что Иран останется приверженным обязательствам по многостороннему ядерному соглашению, и если иранской стороне удастся - в сотрудничестве с другими участниками соглашения - достичь совместно поставленных целей, то Тегеран не будет выходить из подписанных в 2015 году договорённостей.

О том, чем грозит для мира и региона выход США из ядерной сделки с Ираном, в частности, может ли этот шаг привести к войне и как этот факт может отразиться на Южном Кавказе, а в частности на Азербайджане как стране, соседствующей с Ираном по региону, Day.Az попросил высказать мнение известного российского политолога, доцента Института мировых цивилизаций Виталия Журавлева.

По оценкам российского аналитика, в целом это новый очаг напряжённости в мире и, прежде всего, на Ближнем Востоке и районе Персидского залива и Аравийского моря.

"США стремятся ослабить геополитические претензии Ирана играть роль самостоятельного центра силы в регионе. Собственно, такие действия со стороны нынешней американской администрации, были ожидаемы. Дональд Трамп изначально ещё в своей избирательной кампании в вопросах внешней политики был ориентирован на активную поддержку Израиля в его противостоянии с Ираном. С сожалением надо отметить, что отношения этих двух государств по-прежнему находятся в жёсткой конфронтации, причины которой имеют идеологические, политические и религиозные корни. Иран сейчас активизирует свою внешнюю политику, прежде всего, в Сирии, и это вызывает опасение Израиля. Особенно для этого небольшого в территориальном отношении, но влиятельного в политическом плане государства может быть опасна ядерная программа Ирана. Ядерная сделка с Ираном, заключённая предыдущей американской администрацией, была, прежде всего, в интересах стран ЕС, поскольку потенциально способствовала росту нефтедобычи в регионе и, соответственно, насыщению рынка энергоресурсами и снижению цен на углеводороды, что отвечает интересам развития европейского промышленного сектора", - пояснил Виталий Журавлев.

По оценкам российского политолога, у главы Белого дома иные приоритеты и теперь американская политика и экономика будут целенаправленно работать на ослабление Ирана, даже вопреки интересам других геополитических игроков.

"Пойдут ли США на военную конфронтацию с Ираном, однозначно сказать сложно, но исключать такого сценария нельзя. И наиболее вероятно, что это может случиться при открытом военном столкновении между Израилем и Ираном. При таком сценарии американцы нанесут удары по Ирану. Следующий вопрос, как в этот конфликт могут быть втянуты другие игроки - арабские государства, Россия, Турция, ЕС, Китай и иные. Надо отметить, что партнёрские отношения России и Ирана, их сотрудничество, которое играет в целом позитивную роль и имеет хорошие перспективы для развития, здесь могут привести к очень драматическим, если не фатальным последствиям. Российские военные, находящиеся в Сирии, фактически оказываются в эпицентре военного столкновения Ирана с Израилем и США. Россия может таким образом оказаться втянутой в очень серьёзный военный конфликт с непредсказуемыми последствиями. Поэтому, на мой взгляд, в Москве должны сейчас очень чётко просчитать в этом контексте все возможные угрозы и риски и сделать всё необходимое, чтобы их полностью исключить, либо минимизировать. В том числе определиться, насколько вся эта игра в Сирии и вокруг её стоит свеч, которые приходится там ставить", - предупредил эксперт.

По мнению российского политолога, что касается других государств, то скорее всего большинство государств американскую политику в регионе не поддержат, а многие, например Россия, ЕС, Китай, напрямую осудят.

"При этом в случае конфликта, особенно военного, сознательно и открыто вмешиваться в него никто не станет по причине возможных высоких издержек. Что касается Южного Кавказа, то вряд ли он будет в эпицентре событий, хотя, естественно, экономические, политические и гуманитарные связи с Ираном пострадают, что в целом будет являться негативным фактором. Но, с другой стороны, проблемы с США и Израилем также не в интересах стран Южного Кавказа, поэтому наиболее логичной для них будет политика максимально возможного удаления от этого противостояния. Настоящие проблемы могут возникнуть, если, не дай бог, начнётся масштабная и затяжная война, которая приведёт к значительному экономическому и экологическому ущербу и появлению гуманитарных проблем, в том числе беженцев. При таких обстоятельствах Азербайджан, Армения и Грузия будут серьёзно затронуты необходимостью участвовать в ликвидации гуманитарных и политических последствий, что может серьёзно отразиться и на них самих, прежде всего, на Азербайджане", - заключил российский политолог.

Матанат Насибова