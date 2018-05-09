Россия видит в Азербайджане надёжного союзника, а Армению удерживать не собирается - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Армения идёт не тем путём, и в России всё более четко начинают видеть происходящее в этой стране. Об этом сказал Trend российский политолог, эксперт по международным вопросам, главный редактор периодического издания "Аналитика Юга России" Евгений Михайлов, комментируя избрание лидера армянских протестов Никола Пашиняна премьер-министром страны, передает Day.Az.

По словам политолога, Пашинян едва ли будет следовать своим нынешним тезисам, так как они нужны ему только для того, чтобы понравиться армянскому народу.

"Если уж Серж Саргсян, большой друг России, не смог сделать так, чтобы армянский народ жил хорошо, то Никол Пашинян, которого привели к власти силы, стремящиеся к разрыву Арменией союза с Россией, тем более не сделает армянский народ счастливым. Накормили печеньками, пообещали хорошего будущего и все", - сказал политолог.

Михайлов отметил, что в России все более отчетливо видят, что происходит в Армении, которая идет не тем путем, пытаясь усидеть на нескольких стульях.

"Чудес не бывает: либо вы с нами, либо вы против нас. В данной ситуации никто, кроме России, Армению поддерживать не будет, она никому, кроме нас, не нужна. Так было исторически. Может быть, сейчас настало то время, когда следует взглянуть другими глазами на историческое партнерство. И не препятствовать Армении в ее стремлении уйти под чужое крыло. Пускай уходит! Пускай уходит, только сама", - сказал политолог.

России, по словам Михайлова, нужно делать выводы и принимать несколько иные политические решения, которые, в том числе, могут содействовать и углублению связей с Азербайджаном.

"Как политик Пашинян будет на стороне тех, кто привел его к власти. То он заявляет о том, что будет удерживать Карабах, усилит армию, поддержит сепаратистские регионы, то он заявляет о том, что является сторонником мирного урегулирования. А вот что он может сказать визитом в Ханкенди? Он что, скажет "мы вас бросаем"? Конечно, он скажет, что продолжит политику объединения армянского народа, территорий и тому подобное", - считает эксперт.

По его словам, опасность сложившейся ситуации в том, что Пашиняна могут поддерживать силы, которые ради определённых целей постараются разжечь конфликт и которым неважно, что в итоге будут страдать народы Азербайджана и Армении.

"А цель одна - расшатать Россию, расшатать территории рядом с Россией, увеличить террористическую угрозу и для Азербайджана, и для России. Карабах - это же центральная точка Южного Кавказа, и она очень опасна, если там раскачать, то полыхнет весь регион. Именно этого могут добиваться те силы, которые привели Пашиняна к власти", - сказал Михайлов.

Политолог отметил, что уже на протяжении двух столетий Россия видит в Азербайджане надёжного союзника и партнёра, а Армению она удерживать не собирается.

"России нужно наблюдать. У Армении должен быть собственный выбор. И если армянский народ позволит очередным политическим проходимцам увести его от России, то, значит, так ему и надо. Они все-таки не поняли, насколько они обязаны России. Я всегда говорил, что Армения существует только благодаря Российской империи, а потом Советскому государству. Благодаря русским. Не хотят - до свидания!" - добавил Михайлов.

В политике, как отметил политолог, всегда можно создать новые союзы, в частности сейчас всё чаще говорят о возможном военно-политическом союзе России и Турции.

"Раньше такого никто и не предполагал. Вся история показывает, что Россия близка с тюркскими народами. Запад всегда пытался нас рассорить с Османской империей. Настало время пересматривать свои военно-политические союзы", - сказал эксперт.

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