Президент Ильхам Алиев предоставил персональные пенсии ряду деятелей азербайджанской культуры

9 мая 2018 16:09

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий Президента ряду деятелей азербайджанской культуры.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

За заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия Президента предоставляется Джафарову Джаванширу Халил оглу, Никушиной Александре Константиновне, Рамизу Новрузу Гаввам оглу и Шафиевой Гюльчохре Мамед гызы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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