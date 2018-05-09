Президент Ильхам Алиев предоставил персональные пенсии ряду деятелей азербайджанской культуры
9 мая 2018 16:09 292
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий Президента ряду деятелей азербайджанской культуры.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
За заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия Президента предоставляется Джафарову Джаванширу Халил оглу, Никушиной Александре Константиновне, Рамизу Новрузу Гаввам оглу и Шафиевой Гюльчохре Мамед гызы.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!